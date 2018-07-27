27.07.2018 13:59

Геннадий Кернес: Харьковчане поддержали нас и помогли городу победить уличную торговлю

Убрать стихийную торговлю с улиц Харькова городской власти удалось благодаря поддержке и помощи харьковчан.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес в интервью онлайн-журналу «Фокус», отвечая на вопрос, как Харькову удалось сделать то, что не удается ни одному другому крупному городу, когда в центре нет киосков с шаурмой, входы в метро не забиты прилавками с товаром.

«Харьковчане поддерживали власть, не мешали ей, терпеливо дожидаясь, когда мы все-таки победим эту уличную торговлю, а некоторые даже активно нам помогали», - подчеркнул мэр.



Геннадий Кернес также отметил, что мэрия действительно старается благоустраивать Харьков при содействии бизнес-структур. Для этого с предпринимателями ведется разъяснительная работа о том, как важно и необходимо совместными усилиями поддерживать чистоту и порядок в Харькове.



«Харьковские предприниматели четко понимают, что если они работают и у них есть рабочее место, то оно должно быть благоустроено. Никто его за деньги бюджета благоустраивать не будет. Мы ведем разъяснительную работу, переговоры, предприниматели понимают и делают», - сказал Геннадий Кернес.