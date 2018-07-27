27.07.2018 17:01

Дело водителя, который пьяным сбил насмерть 7-летнюю девочку, передали в суд

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина, которому инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка.



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Досудебным расследованием установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



Авария произошла 17 июня на улице Драгомировской. Обвиняемый выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей. Не справившись с управлением, нетрезвый водитель сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров. Микроавтотубус остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. К сожалению, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.



Сейчас обвиняемый находится под стражей - такую меру пресечения по требованию прокуратуры избрал Киевский районный суд Харькова 19 июня 2018 года.



Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.