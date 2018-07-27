Дело водителя, который пьяным сбил насмерть 7-летнюю девочку, передали в суд

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина, которому инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка.
Досудебным расследованием установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Авария произошла 17 июня на улице Драгомировской. Обвиняемый выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей. Не справившись с управлением, нетрезвый водитель сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров. Микроавтотубус остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. К сожалению, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.
Сейчас обвиняемый находится под стражей - такую меру пресечения по требованию прокуратуры избрал Киевский районный суд Харькова 19 июня 2018 года.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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давл.:
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