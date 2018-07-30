30.07.2018 16:02

Нечестный ревизор предстанет перед судом

Прокуратура передала в суд дело ревизора, который позволил ООО уклониться от уплаты более 1,3 миллиона гривен налогов.



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Прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование и направила в Коминтерновского районного суда г. Харькова обвинительный акт по факту злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, досудебным расследованием установлено, что 31-летний главный государственный ревизор одного из отделов Харьковской ОГНИ ГУ Миндоходов в области незаконно предоставил налоговую выгоду одному из ООО.



«Осенью 2015 года налоговик проводил плановую проверку общества, работающего в сельскохозяйственной сфере. Выяснилось, что в течение 2013-2014 ООО провело ряд хозяйственных операций, в том числе с одним из обществ Республики Кипр и, нарушив действующее законодательство Украины, не уплатило необходимый налог в доход государства. Но ревизор вместо того, чтобы зафиксировать соответствующие нарушения, по договоренности с должностными лицами ООО, составил заведомо ложный акт проверки, где значительно занизил сумму неуплаченного налога. Таким образом он предоставил возможность агропредприятию уклониться от уплаты более 1,3 млн грн в бюджет», – пояснил И. Тарасов.



Кроме того, прокуратура внесла сведения в ЕРДР в отношении должностных лиц общества по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины).



В прокуратуре отметили, что сейчас на рассмотрении Фрунзенского районного суда г. Харькова находится еще одно уголовное производство по подозрению налоговика в совершении аналогичного преступления.