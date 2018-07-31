31.07.2018 15:00

Харьковчанке, которая через Instagram торговала несуществующими детскими кроватями, объявлено подозрение

Прокуратура области утвердила и объявила о подозрении 30-летней харьковчанке по факту серии мошенничеств.



// Facebook

Как установили правоохранители, женщина создала в Instagram страницу, на которой разместила объявление по изготовлению и продаже мебели из дерева, в том числе детских кроватей. Низкая стоимость товара привлекала покупателей. «На крючок» злоумышленницы, как правило, попадали мамы, которые хотели приобрести своим детям новую мебель.

Схема была довольно простой. Клиентам обещали изготовить индивидуальное кровать за 60 дней. На приобретение расходных материалов просили предоплату в размере 50% от стоимости. Доверчивые покупатели перечисляли средства на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали. Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма.



Известно по меньшей мере, 9 пострадавших. Сумма нанесенного ущерба - свыше 30 тыс. грн.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела - лица, причастные к совершению преступления и пострадавшие.



Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.