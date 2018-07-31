Харьковчанин, обвиненный в госизмене, приговорен к 12-ти годам тюрьмы

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
По требованию прокуратуры Харьковской области Орджоникидзевский районный суд. Харькова признал виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонные заказы Украины.
В поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года. Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он собирал сведения по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.
Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России.
Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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