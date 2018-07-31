31.07.2018 19:32

Суд по ДТП на Сумской: МОЗ подтвердило, что Зайцева была под воздействием психотропов

Киевский районный суд Харькова приобщил к делу о ДТП на Сумской, в котором погибли шесть человек, ответ Министерства охраны здоровья, согласно которому вещества, употребленные Аленой Зайцевой, являются психотропами.



// УНИАН

Об этом из зала заседаний сообщил NewsRoom.



Согласно экспертизе, в организме водителя Lexus были найдены кодеин и фенобарбитал. В ответе МОЗ эти вещества названы психотропными, а их оборот - ограниченным.



«Методы, которые использовались при получении анализов, признаны достоверными. Поэтому можно говорить, что в момент ДТП Зайцева находилась под влиянием наркотиков. В связи с этим я прошу приобщить ответ МОЗ к делу и учесть его как отягчающее обстоятельство», - обратилась к суду адвокат двух семей погибших Лариса Матвеева.



Юрист также заявила, что подозреваемая так и не предоставила рецепт на пенталгин, который она якобы употребляла перед трагедией. В свою очередь защитница водителя Lexus Юлия Козырь назвала ходатайство необоснованным. Однако представители Фемиды не согласились с ней и приобщили материалы к делу. После этого суд назначил дату следующего заседания - разбирательство продолжится в 14:00 7 августа.



Ранее эксперт Харьковской медицинской академии последипломного образования рассказал, почему не смог подтвердить наличие опиатов в крови водителя Lexus Алены Зайцевой. По словам мужчины, ему привезли два биологических материала, кровь и мочу, однако последнего было крайне мало. Для полноценного исследования на содержание в организме наркотиков необходимо 30 миллилитров жидкости, в то время как на экспертизу доставили всего пять.

