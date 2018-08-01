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01.08.2018  13:25   

Полицейские, кулаками выбивавшие признание у студентов, предстанут перед судом

В отношении двух полицейских одного из районных отделов завершено досудебное расследование и направлен в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий по предварительному сговору.


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Досудебным расследованием установлено, что в мае прошлого года участковые офицеры полиции (майор и лейтенант) силой заставили двух несовершеннолетних студентов Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» признаться в нарушении правопорядка.
 
В тот вечер двое парней 1999 года рождения были на концерте, проходившем на стадионе университета. Чтобы лучше видеть сцену студенты залезли на бетонные плиты рядом с площадкой. Это не понравилось полицейским, которые в это время были рядом. Они подошли к подросткам и приказали им слезть на землю, те отказались. Правоохранители схватили ребят за руки и стали тянуть к участковому пункту. Студенты упирались. Правоохранители применили силу.
 
На крыльце полицейские выкручивали студентам руки, били их и душили и в конце концов силой затащили в помещение. Издевательства продолжились и в служебном кабинете. Там правоохранители "выбили" из студентов признания в совершении хулиганских действий.
 
Согласно выводам экспертизы студенты получили телесные повреждения (один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, ссадины на лице и теле, второй - синяки и ссадины).
 
Сейчас один из правоохранителей (старший лейтенант полиции 1995 г.р.) уволился с занимаемой должности. Второй (майор полиции 1983 г.р.) отстранен от занимаемой должности.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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