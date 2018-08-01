01.08.2018 16:34

Геннадий Кернес: Прокуратура теперь занялась борьбой с памятниками

Мэр Харькова заявил, что силовые структуры мешают работать руководству города.



// Городской Дозор

Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook



«Дожили – на собственном опыте убеждаюсь, что политика мешает развитию местного самоуправления. В данном случае – Харькову.



Казалось бы – открыли памятник великой землячке. Реконструировали заброшенный сквер в центре Харькова. Осветили его. Возродили газоны. За те две недели, что памятник Людмиле Гурченко стоит на ул. Тринклера, (точнее на углу бывшего пр. Правды ныне Независимости и ул. Тринклера) это место уже стало новой изюминкой города, его полюбили харьковчане. Туда приходит и молодежь, и люди старшего возраста. Я проезжаю мимо фактически каждый день и вижу, что им там нравится. Вижу, с какой радостью они фотографируются на фоне памятника.



Но нет. Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Я понимаю, что сейчас там работают люди, лишенные чувства красоты. Но чувство меры у них должно быть???



Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае – с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки.



Я вижу, что наступление на нас идет по всем фронтам – это системная работа. Руководству города, которое вывело Харьков на лидирующие позиции в Украине фактически по всем показателям, силовые структуры просто не дают нормально работать. Не дают сосредоточиться на том, чтобы и в дальнейшем делать Харьков самым комфортным и красивым городом в стране.



Как говорили в одном старом анекдоте – «не убивайтесь вы так, так вы не убьетесь».



А мы… Мы любим наш город. И наш девиз как был, так и остается: «Любить Харьков – работать для людей», – написал Геннадий Кернес.