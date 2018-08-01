01.08.2018 16:51

В Харьковской колонии №27 зарегистрированы два брака

В текущем году сыграли свадьбы уже одиннадцать осужденных



kvs.gov.ua

В государственном учреждении «Харьковская учреждение исполнения наказаний (№27)» зарегистрировано два брака заключенных со своими невестами.

Администрация учреждения всегда способствует реализации гражданско-правовых отношений лицам, взятых под стражу.

Во взаимодействии с Новобаварским городским отделом регистрации актов гражданского состояния учреждением налажено полное сопровождение регистрации и расторжении браков, подготовку всех необходимых документов.

В текущем году в учреждении было зарегистрировано 11 браков.

Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил многолетний совместный опыт работников и указал на отсутствие ни одного нарекания со стороны граждан по этому вопросу.