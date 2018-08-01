В Харьковской колонии №27 зарегистрированы два брака

В текущем году сыграли свадьбы уже одиннадцать осужденных
В государственном учреждении «Харьковская учреждение исполнения наказаний (№27)» зарегистрировано два брака заключенных со своими невестами.
Администрация учреждения всегда способствует реализации гражданско-правовых отношений лицам, взятых под стражу.
Во взаимодействии с Новобаварским городским отделом регистрации актов гражданского состояния учреждением налажено полное сопровождение регистрации и расторжении браков, подготовку всех необходимых документов.
В текущем году в учреждении было зарегистрировано 11 браков.
Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил многолетний совместный опыт работников и указал на отсутствие ни одного нарекания со стороны граждан по этому вопросу.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: