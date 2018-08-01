Главная Новости Власть В Харьковской колонии №27 зарегистрированы два брака
01.08.2018  16:51   

В Харьковской колонии №27 зарегистрированы два брака

В текущем году сыграли свадьбы уже одиннадцать осужденных


kvs.gov.ua

В государственном учреждении «Харьковская учреждение исполнения наказаний (№27)» зарегистрировано два брака заключенных со своими невестами.

Администрация учреждения всегда способствует реализации гражданско-правовых отношений лицам, взятых под стражу.

Во взаимодействии с Новобаварским городским отделом регистрации актов гражданского состояния учреждением налажено полное сопровождение регистрации и расторжении браков, подготовку всех необходимых документов.

В текущем году в учреждении было зарегистрировано 11 браков.

Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил многолетний совместный опыт работников и указал на отсутствие ни одного нарекания со стороны граждан по этому вопросу.

Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  осужденные, брак, харьков, свадьба
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Спорт Осужденные Крюковской колонии отправились в отпуск 07.10 Власть Порошенко решил разнообразить жизнь осужденных 21.06 Власть День открытых дверей прошел в колонии на Холодной Горе
 
 

Видео

Совместно с Мировым банком город заменит около 7 км магистральных теплосетей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 