В Региональном центре услуг начали вести предварительную запись на субботу

Прием граждан в Региональном центре услуг по субботам в части административных услуг (сектора C, D, E) будет осуществляться исключительно по предварительной записи.
Как сообщили в центре, такое правило действует с 1 августа.
Записаться на прием в субботу можно несколькими способами:
- с помощью веб-порталов dozvil.kh.ua или rcp.kh.ua;
- позвонив в call-центр по номерам (057)-725-03-33; (063)-725-03-33; (098)-725-03-33; (099)-725-03-33;
- на рецепции Регионального центра услуг.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: