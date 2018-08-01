01.08.2018 17:30

В Региональном центре услуг начали вести предварительную запись на субботу

Прием граждан в Региональном центре услуг по субботам в части административных услуг (сектора C, D, E) будет осуществляться исключительно по предварительной записи.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в центре, такое правило действует с 1 августа.

Записаться на прием в субботу можно несколькими способами:



- с помощью веб-порталов dozvil.kh.ua или rcp.kh.ua;



- позвонив в call-центр по номерам (057)-725-03-33; (063)-725-03-33; (098)-725-03-33; (099)-725-03-33;



- на рецепции Регионального центра услуг.