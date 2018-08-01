Главная Новости Власть В Региональном центре услуг начали вести предварительную запись на субботу
01.08.2018  17:30   

В Региональном центре услуг начали вести предварительную запись на субботу

Прием граждан в Региональном центре услуг по субботам в части административных услуг (сектора C, D, E) будет осуществляться исключительно по предварительной записи.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в центре, такое правило действует с 1 августа.

Записаться на прием в субботу можно несколькими способами:

- с помощью веб-порталов dozvil.kh.ua или rcp.kh.ua;

- позвонив в call-центр по номерам (057)-725-03-33; (063)-725-03-33; (098)-725-03-33; (099)-725-03-33;

- на рецепции Регионального центра услуг.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  региональный центр, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Общество Региональный центр услуг – один из самых лучших, которые я видела,– главный редактор «fDi Magazine» (специздание «Financial Times»)   12.03 Экономика и промышленность Как получить электронную подпись и зачем она нужна?   20.10 Общество Специалисты высоко оценили работу Регионального центра услуг (ФОТО)
 
 

Видео

Совместно с Мировым банком город заменит около 7 км магистральных теплосетей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 