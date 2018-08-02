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02.08.2018  13:44   

В Холодногорской колонии сыграли свадьбу

Пара познакомилась два года назад на Донбассе


kvs.gov.ua

Как сообщает Государственная Криминально-исполнительная служба, в Харькове, в Холодногорской исправительной колонии №18 Северо-восточного межрегионального управления состоялась свадьба 

В этот день был зарегистрирован брак осужденного Владимира со своей новобрачной Татьяной. Они познакомились два года тому назад на Востоке Украины, когда Владимир проходил военную службу, а Татьяна была волонтером.

Во время краткосрочных свиданий пара приняла решение жениться и официально зарегистрировать свой брак. Молодые получили огромное количество теплых приветствий, наставлений и добрых пожеланий.

От имени администрации учреждения молодой семейной паре было предоставлено внеочередное длительное свидание сроком на 3 сутки.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодых и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует позитивной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными к своей жизни.

Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  колния, осужденные, харьков, свадьба
 
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