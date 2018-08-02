02.08.2018 15:01

Садист, который поиздевался над женщинами, вернулся за решетку

Харьковская местная прокуратура №2 доказала в суде вину 34-летнего мужчины, обвиняемого в пытках и незаконном лишении свободы.



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В январе текущего года 45-летняя харьковчанка вместе с семьей и двумя подругами отмечала в кафе день рождения своей малолетней внучки. Во время праздника сожитель женщины из ревности стал выяснять с ней отношения и дал волю кулакам. Не желая продолжения конфликта, жертва вместе с подругой поехала домой. Однако около полуночи в ее дом ворвался пьяный сожитель. Мужчина набросился на гражданскую жену. Повалил ее на пол и стал жестоко избивать ногами и руками по всему телу. Подруге приказал тихо сидеть и не вмешиваться.



Когда дочь вместе со второй подругой вернулась домой, мать лежала на полу в крови. Напуганным дочери жертвы и еще двум другим женщинам тиран приказал сидеть в углу комнаты на коленях и не двигаться. Когда одна из женщин попыталась вступиться за хозяйку, ударил ее по лицу. Чтобы никто из присутствующих не сообщил о том, что происходит, отобрал мобильные телефоны и раздавил их.



Циничное издевательство над сожительницей на глазах у дочери и других женщин продолжалось в течение всей ночи. Садист не давал воды. Гасил окурки от сигарет об голову жертвы. Периодически бил. Пытки прекратилось только утром, когда пришел муж дочери пострадавшей и вызвал полицию.



По заключению медиков женщина получила телесные повреждения средней тяжести.



В марте злоумышленнику объявили подозрение и по ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Весной текущего года прокуратура передала обвинительный акт в суд.

В итоге злоумышленник, который уже отбывал наказание, в том числе за кражи и мошенничество, приговорен к 4 годам лишения свободы.



Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на апелляционное обжалование.