Подрядчик присвоил более четырех миллионов гривен

Человек решил разбогатеть на реконструкции газопровода
Перерд Киевским районным судом предстанет руководитель одного из ООО, которого подозревают в присвоении 4,5 млн. грн. на реконструкции газопровода Шебелинка - Славянск.
О назанчении судом дела к рассмотрению по существусообщил во время брифинга средствам массовой информации и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов.
"Идет речь о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особенно крупных размерах (ч. 5 в. 191 КК Украины).
Подозреваемый - 56-летний директор одного из ООО, которое было подрядчиком при выполнении работ при реконструкции газопровода Шебелинка, - Славянск на участке, расположенном на территории Балаклейского и Барвенковского районов области.
Руководитель составил несколько актов якобы выполненных работ, которые фактически никто не выполнял, на общую сумму 4,5 млн. грн.
Именно на такую сумму заявлен и гражданский иск на возмещение нанесенного ущерба", - сообщил А. Степанов.
Теперь по требованию прокуратуры на имущество подозреваемого стоимостью 5 млн. грн. наложен арест.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
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