02.08.2018 18:17

Диканевская колония выиграла Межрегиональный финал по мини-футболу

В Харькове во дворце спорта состоялись соревнования по мини-футболу среди учреждений исполнения наказаний Северо-восточного межрегионального управления



kvs.gov.ua

Состязания, в ходе которых встречаются лучшие команды Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей, проводится уже во второй раз.

Харьковскую область представляла сборная команда Диканевской колонии, Полтавскую область - Машевской колонии, Сумскую - Роменской колонии, а Луганскую - команда Старобельского следственного изолятора. Команды продемонстрировали высокий уровень мастерства и подарили присутствующим яркий и динамический футбол.

Из решающей схватки победителями вышли харьковчане, второе место заняла команда луганчан, а бронза досталась сумчанам.

Интересным является тот факт, что именно команды Диканевской колонии и Старобельського следственного изолятора повторили свой прошлогодний результат и заняли первое и второе место соответственно, а команда Роменской колонии взяла реванш у Машевской, которой в прошлом году уступила в игре за третье место.



По завершению межрегионального финала команда победителя и призеров была награждена кубками, медалями, грамотами и пособием.

Церемонию вручения проводили начальник управления персонала Сергей Самотиевич, председатель профсоюзной организации Северо-восточного межрегионального управления Олег Плеханов и начальники учреждений выполнения наказаний, команды которых соревновались в финале.

Также, индивидуальными наградами и пособием был награжден лучший игрок и голкипер турнира. Лучшим игроком нынешнего финала признан выступающий за Диканевскую колонию Руслан Ахмедов, а лучшим голкипером - Дмитрий Тютюнник из Роменской колонии.