03.08.2018 14:01

В Региональном центре действует уникальный пакет услуг для молодых семей

Консультации по участию в городских жилищных программах теперь можно получить в Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144).



// Городской Дозор

Специалисты Департамента экономики и коммунального имущества предоставляют информацию о работе Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования и Городской программы строительства (приобретения) доступного жилья.



Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, консультации можно получить в первый и третий четверг месяца с 14:00 до 16:00. По ее словам, концепция подбора услуг в Региональном центре отражает полный спектр жизненных ситуаций.



«Существует уникальная возможность получения сервиса услуг для молодых семей. Здесь можно подать документы для регистрации брака, для регистрации ребенка в органах регистрации актов гражданского состояния, места проживания ребенка. Можно подать документы для получения идентификационного кода, а также стать на квартирный учет. Учитывая актуальность вопросов для молодых семей в плане приобретения жилья, совместно с Департаментом экономики и коммунального имущества мы организовали прием заявителей и проводим консультации по вопросам льготного жилищного кредитования», - отметила Виктория Китайгородская.



Специалист-экономист Департамента экономики и коммунального имущества Оксана Губина сообщила, что программа молодежного кредитования - одна из самых популярных.



«Условия интересны тем, что кредит для одиноких молодых граждан и семейных пар, у которых еще нет детей, - под 3% годовых. Если в семье есть ребенок, то это беспроцентный кредит. Если двое детей, то это беспроцентный кредит и минус 25% тела кредита, трое и более детей - минус 50% тела кредита», - рассказала Оксана Губина.



Она отметила, что для участия в программах необходимо стоять на квартирном учете, иметь официальный доход, и напомнила, что существуют специальные условия для участников АТО, вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, работников бюджетной сферы, профессорско-преподавательского состава вузов и работников коммунальных предприятий.



Напомним, что с 1 августа прием граждан в Региональном центре услуг по субботам в части административных услуг (сектора C, D, E) осуществляется исключительно по предварительной записи.



Всего в центре предоставляется около 400 административных и социальных услуг.