03.08.2018 15:44

В Диканевской колонии заработают миллионы на партах

Предприятие колонии освоило новое производство и получило крупный заказ.



kvs.gov.ua

Как сообщате Государственная уголовно- исполнительная служба, на предприятии Диканевской исправительной колонии начато изготовление ученических парт.

Сейчас все учебные заведения Харьковского региона готовятся к началу учебного года.

Ввиду этого предприятие уже получило заказ на изготовление 9000 парт на общую сумму почти два миллиона гривен.

На настоящее время изготовлена уже 450 единиц продукции.

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, дополнительные объемы сезонных товаров обеспечивают стабильную работу предприятия, способствуют росту уровня заработной платы осужденных и укреплению экономического положения предприятия.

Фото прес-службы Северо-восточного межрегионального управления

по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Министерства юстиции