06.08.2018 11:57

Под Харьковом осужденные помогли местным жителям в борьбе с пожарами (ФОТО)

Решить вопрос с предупреждением возгораний на свалке помогла Дергачевская колония



Пресс-служба Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Министерства юстиц

Как сообщает Государственная криминиально-исполнительная служба, Дергачевская колония оказала помощь Пересичанскому поселковому совету

Осужденные помогли органу местного самоуправления в профилактических работах на закрытой свалке мусора.

Осужденный на тракторе разравнивал песок на свалке.

Также работала и другая тяжелая техника - экскаватор и два грузовых автомобиля, которые завозили песок.

Главной целью работ было преодоление и предупреждение пожаров, поскольку в настоящий момент летний период времени и солнце имеет наивысший пик своего действия.

Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, предупреждение и профилактика пожаров, на Пересичанскому свалке является первоочередным шагом для улучшения экосистемы в Дергачевском районе.

Пресс-служба Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Министерства юстиции