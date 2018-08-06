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06.08.2018  11:57   

Под Харьковом осужденные помогли местным жителям в борьбе с пожарами (ФОТО)

Решить вопрос с предупреждением возгораний на свалке помогла Дергачевская колония


Пресс-служба Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Министерства юстиц

Как сообщает Государственная криминиально-исполнительная служба, Дергачевская колония оказала помощь Пересичанскому поселковому совету  

Осужденные помогли органу местного самоуправления в профилактических работах на закрытой свалке мусора. 

Осужденный на тракторе разравнивал песок на свалке.

Также работала и другая тяжелая техника - экскаватор и два грузовых автомобиля, которые завозили песок.

Главной целью работ было преодоление и предупреждение пожаров, поскольку в настоящий момент летний период времени и солнце имеет наивысший пик своего действия. 

Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, предупреждение и профилактика пожаров, на Пересичанскому свалке является первоочередным шагом для улучшения экосистемы в Дергачевском районе.

Пресс-служба Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Министерства юстиции

Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  колония, осужденные, харьков, помощь, дергачи
 
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