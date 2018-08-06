06.08.2018 14:58

Как Харьков отметит День города

23 августа во всех районах Харькова пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дню города.



// Городской Дозор

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 6 августа провел совещание по этому вопросу с главами районных администраций, директорами профильных департаментов, представителями коммунальных предприятий, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.

Начнется день с торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, которое запланировано на 8:00.

«Это мероприятие будет особым, потому что мы отмечаем 75-летие со дня освобождения города. Для нас это очень знаково», - отметил Игорь Терехов.

На Мемориале выступят оркестр, хор и творческие коллективы города, а также пройдет молебен в память о погибших в годы Второй мировой войны.

Кроме того, памятные мероприятия на протяжении дня будут проходить во всех районах Харькова - возле памятника Воину-освободителю в Шевченковском районе, в поселке Жихарь, на станции Основа, у памятника погибшим воинам на городском кладбище №8 в Холодногорском районе, возле памятника воинам-освободителям по ул. Пушкинской, у братской могилы воинов по ул. Рыбалко и других монументов. В парках, скверах, домах культуры организуют концерты и полевую кашу.

Также 23 августа состоится прием Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, на котором будут чествовать новых Почетных граждан города, и пройдут мероприятия при участии представителей других стран. В этом году Харьков посетит 21 иностранная делегация и гости из восьми городов Украины.

Большая концертная программа, посвященная Дню города, пройдет в сквере «Стрелка». Концерты там будут идти четыре дня: 23 августа - при участии различных творческих коллективов, 24 августа выступят коллективы из иностранных городов-побратимов Харькова, в том числе из Грузии, Китая и пр., а 25-26 августа пройдет финал конкурса «Город талантов».

Сцену в сквере «Стрелка» установят на воде. Как отметил Игорь Терехов, харьковчан ждет красочное шоу и интересные выступления.

«Впервые выступят группы из очень многих городов-побратимов. Будет интересно, весело, и мы постараемся сделать все, чтобы эти мероприятия запомнились зрителям надолго», - сказал Игорь Терехов.

Также праздничную программу подготовили в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Мероприятия запланированы на 23-24 августа и будут проходить с 13:00 до 23:00.

Позже харьковчане смогут узнать о плане праздничных мероприятий, которые пройдут в каждом из районов города.

Первый вице-мэр подчеркнул, что в эти дни особое внимание будет уделено мерам безопасности, которые отрабатываются с полицией, СБУ и спасателями. В местах массового скопления людей будут дежурить «скорые помощи».