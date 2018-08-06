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06.08.2018  18:02   

Харьковчане начали вовремя получать загранпаспорта

Центр предоставления админуслуг Шевченковского района. Документы на оформление загранпаспортов здесь ежедневно подают более двух десятков харьковчан.


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Среди них переселенка из Донецка – Анастасия. Биометрический паспорт, рассказывает девушка, у нее уже есть, однако сейчас вынуждена его менять.

«Cобираюсь путешествовать. Люблю путешествовать по миру. Со сменой фамилии мне приходится поменять на новый. Надеюсь, 20 дней – и выдадут», – говорит Анастасия.

Именно 20 дней. Именно столько и придется ждать оформления простого – несрочного заграничного паспорта. После нескольких месяцев перебоев со сроками изготовления загранпаспортов и безумными очередями, отметили в Шевченковском Центре предоставления админспослуг, харьковчане начали вовремя получать документы для выезда за границу. Задержки возникали из-за того, что в Киеве просто не успевали с печатью паспортов.

«Если раньше паспорта задерживали от 3-х до 4-х месяцев, это несрочные, которые должны изготавливаться 20 рабочих дней, и срочные, которые должны изготавливаться 7 рабочих дней, их задерживали полтора-два месяца, то на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Паспорта выдаются вовремя. Пару недель последних ситуация стабилизировалась, паспорта выдаются вовремя, согласно законодательству», – рассказала заместитель начальника отдела ЦНАП Шевченковского района Светлана Бондаревская.

Стабильная ситуация, без задержек и с изготовлением паспортов гражданина Украины формата ID-карты.

«Подавала документы 23 июля, в прошлую пятницу мне уже пришли результаты, вот, но только сегодня забрала. Сделали достаточно быстро», – рассказала одна из посетителей Арина.

С начала 2018 года только в ЦНАП Шевченковского района биометрические паспорта выдали 3856 лицам. ID-карт – более тысячи восьмисот.

В целом по городу на руки заявители получили более 33 тысяч биометрических загранпаспортов. ИД-карт – более 11 000 человек.

Оформление биометрических паспортов, говорят специалисты, продолжает оставаться одной из самых популярных услуг среди харьковчан, которые обращаются в городские центрі предоставления админуслуг.

Тэги:  паспорт, цнап, харьков
 
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