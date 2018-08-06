06.08.2018 19:02

С начала купального сезона на Харьковщине вода унесла жизни 11 человек

В водоемах города и области с начала сезона утонули восемь взрослых и трое детей. И как показывает статистика - 80% утопленников были на подпитии.



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«Все 11 человек утонули в местах, которые не предназначены для купания. Основная причина – употребление алкоголя, в пьяном виде люди заходят в водоем. Это купание и ныряние с берега – прыгают в воду и получают травму. Или не рассчитали свои силы, когда переплывали водоем. Вот это основные причины гибели людей. Но основное, конечно, для взрослых – это алкоголь», – рассказал начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.



В городе придумали, как предупреждать трагические случаи. Для этого места стихийного отдыха харьковчан взяли под пристальный контроль.



«Были проблемные места в Харькове, и специальная служба города – водолазно-спасательная служба Харькова – установила спасательные посты со спасателями. Ну и медики с ними работают, и таких у нас до 8 постов установлено в Харькове. Это стихийные места, где отдыхают харьковчане, но это обеспечило их безопасность. Журавлевское водохранилище – Пески – каждый купальный сезон в одном и том же месте тонуло минимум 9 человек. С учетом того, что там находится спасательный пост, с учетом того, что там постоянно дежурит медицинский сотрудник, на этом участке уже более 5 лет не происходит никаких трагедий», – рассказал Игорь Лупандин.



По сравнению с прошлогодним купальным сезоном статистика по утопленникам немного улучшилась. Ровно год назад вода уже успела забрать 16 человек.



Чтобы не стать жертвой воды, спасатели призывают соблюдать элементарные правила поведения на воде: рассчитывать свои силы, следить за своими детьми и ни в коем случае не лезть в воду в нетрезвом состоянии.