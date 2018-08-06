Главная Новости Власть С начала купального сезона на Харьковщине вода унесла жизни 11 человек
06.08.2018  19:02   

С начала купального сезона на Харьковщине вода унесла жизни 11 человек

В водоемах города и области с начала сезона утонули восемь взрослых и трое детей. И как показывает статистика - 80% утопленников были на подпитии.


// Facebook

«Все 11 человек утонули в местах, которые не предназначены для купания. Основная причина – употребление алкоголя, в пьяном виде люди заходят в водоем. Это купание и ныряние с берега – прыгают в воду и получают травму. Или не рассчитали свои силы, когда переплывали водоем. Вот это основные причины гибели людей. Но основное, конечно, для взрослых – это алкоголь», – рассказал начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
 
В городе придумали, как предупреждать трагические случаи. Для этого места стихийного отдыха харьковчан взяли под пристальный контроль.

«Были проблемные места в Харькове, и специальная служба города – водолазно-спасательная служба Харькова – установила спасательные посты со спасателями. Ну и медики с ними работают, и таких у нас до 8 постов установлено в Харькове. Это стихийные места, где отдыхают харьковчане, но это обеспечило их безопасность. Журавлевское водохранилище – Пески – каждый купальный сезон в одном и том же месте тонуло минимум 9 человек. С учетом того, что там находится спасательный пост, с учетом того, что там постоянно дежурит медицинский сотрудник, на этом участке уже более 5 лет не происходит никаких трагедий», – рассказал Игорь Лупандин.

По сравнению с прошлогодним купальным сезоном статистика по утопленникам немного улучшилась. Ровно год назад вода уже успела забрать 16 человек.

Чтобы не стать жертвой воды, спасатели призывают соблюдать элементарные правила поведения на воде: рассчитывать свои силы, следить за своими детьми и ни в коем случае не лезть в воду в нетрезвом состоянии.

Тэги:  утонул, лупандин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Криминал и происшествия На Безлюдовке утонул 45-летний мужчина 28.07 Криминал и происшествия В домашнем бассейне утонули две девочки 11.07 Криминал и происшествия Из Лопани выловили неопознанный труп (ФОТО)
 
 

Видео

На День города в сквере Стрелка пройдет праздничный концерт
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 