Главная Новости Власть Полиция выявила нарушения в киоске, торгующем шаурмой
07.08.2018  16:48   

Полиция выявила нарушения в киоске, торгующем шаурмой

Участковые офицеры полиции проверяют объекты, реализующие продукты питания


/hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда на территории Киевского района полицейские обнаружили нарушение правил торговли шаурмой и хот-догами в одном из киосков. 

В ходе проверки были обнаруженный ряд нарушений правил торговли продуктами питания.

Предприниматель не разместил на торговом месте уголок покупателя с информацией о наименовании владельца или уполномоченного им органу.

Также отсутствовали книга отзывов и предложений, адреса и номера телефонов органов, которые обеспечивают защиту прав потребителей, торговый патент и лицензии, в соответствии с установленными законодательством требованиями. 

Также на рабоче месте не было документов осмотра объекта Госпотребслужбой, котрый необходим при осуществлении торговли пищевыми продуктами. 

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 155 ( нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, которые занимаются предпринимательской деятельностью) Кодексу об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.  Отдел коммуникации полиции  Харьковской области

Тэги:  полиция, харьков, рейд, шаурма
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Криминал и происшествия Иностранный студент под психотропами устроил дебош в отеле 06.08 Криминал и происшествия Полиция разыскивает мужчину с палочкой (ФОТО) 06.08 Криминал и происшествия Неизвестные снова разрисовали краской знак УПА в Молодежном парке
 
 

Видео

Ремонтные работы на улице Клочковской завершат ко Дню города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 