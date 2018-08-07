Полиция выявила нарушения в киоске, торгующем шаурмой

Участковые офицеры полиции проверяют объекты, реализующие продукты питания
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда на территории Киевского района полицейские обнаружили нарушение правил торговли шаурмой и хот-догами в одном из киосков.
В ходе проверки были обнаруженный ряд нарушений правил торговли продуктами питания.
Предприниматель не разместил на торговом месте уголок покупателя с информацией о наименовании владельца или уполномоченного им органу.
Также отсутствовали книга отзывов и предложений, адреса и номера телефонов органов, которые обеспечивают защиту прав потребителей, торговый патент и лицензии, в соответствии с установленными законодательством требованиями.
Также на рабоче месте не было документов осмотра объекта Госпотребслужбой, котрый необходим при осуществлении торговли пищевыми продуктами.
Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 155 ( нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, которые занимаются предпринимательской деятельностью) Кодексу об административных правонарушениях.
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