07.08.2018 16:48

Полиция выявила нарушения в киоске, торгующем шаурмой

Участковые офицеры полиции проверяют объекты, реализующие продукты питания



/hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда на территории Киевского района полицейские обнаружили нарушение правил торговли шаурмой и хот-догами в одном из киосков.

В ходе проверки были обнаруженный ряд нарушений правил торговли продуктами питания.

Предприниматель не разместил на торговом месте уголок покупателя с информацией о наименовании владельца или уполномоченного им органу.

Также отсутствовали книга отзывов и предложений, адреса и номера телефонов органов, которые обеспечивают защиту прав потребителей, торговый патент и лицензии, в соответствии с установленными законодательством требованиями.

Также на рабоче месте не было документов осмотра объекта Госпотребслужбой, котрый необходим при осуществлении торговли пищевыми продуктами.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 155 ( нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, которые занимаются предпринимательской деятельностью) Кодексу об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Отдел коммуникации полиции Харьковской области