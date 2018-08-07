07.08.2018 18:03

Собственники недвижимости в зоне строительства метро начали давать согласие на выкуп

В городском совете продолжается вторая фаза переговоров с собственниками объектов недвижимого имущества, расположенного на территории будущего строительства участка метро от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «Одесская».



// city.kharkov.ua

7 августа состоялось заседание комиссии по этому вопросу, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



На первой стадии переговоров представители городской власти общались с каждым из 141 собственника 88 объектов недвижимости, чтобы выяснить, готовы ли они вступить в конструктивные переговоры. Теперь, после получения соответствующих отчетов об оценке их имущества, началась вторая стадия переговоров, где обсуждается стоимость объектов, которая в будущем может быть выплачена собственникам в качестве компенсации от городского совета.



Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, 23% собственников, или 32 человека, уже дали письменное согласие на то, что их устраивает предлагаемая выкупная стоимость и они готовы подписать нотариальный договор «купли-продажи» своего объекта.



«Этому будет предшествовать еще ряд юридических действий, таких, как проведение соответствующих рецензий и экспертиз, которые будут подтверждать эту оценочную стоимость, а также принятие сессией Харьковского городского совета решения по утверждению такой выкупной стоимости», - отметил Олег Дробот.



Он отметил, что выход оценщиков уже был произведен на 99% объектов, и напомнил, что субъекты оценочной деятельности отбирались таким образом, что Фонд госимущества провел конкурс и на основании своей методики определил победителей, с которыми профильный департамент городского совета заключил договор на оценку объектов.



Олег Дробот подчеркнул, что все эти вопросы находятся на личном контроле Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Денежная компенсация будет обеспечена каждому собственнику объекта, который подлежит выкупу. Кроме того, городской совет содействует всем собственникам в решении их бытовых вопросов, связанных с вынужденным переездом.