08.08.2018 10:21

В Дергачевской колонии осужденные состязались на турнике и брусьях (ФОТО)

В исправительном учреждении провели День физкультуры



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Кака сообщает пресс-служба Криминально-исполнительной службы, в государственном учреждении «Дергачиеская исправительная колония (№ 109)» был организован День физкультуры и здоровья.

В спортивном зале учреждения состоялись соревнование, в ходе которого осужденные подтягивались на турнике, отжимались на брусьях и от опоры, выполняли силовые упражнениях со штангой.

Участники соревнований обнаружили большое стремление к победе, высокое мастерство и спортивную подготовку.

По набранных баллам победу одержал осужденный Павел.

Представители администрации учреждения поздравили победителя и участников соревнований за активное участие в спортивной жизни учреждения.

Начальник учреждения Иван Буров заметил, что физическое воспитание является не только средством развития физического состояния лица, но и дополнительной формой поддержки нормального психологического уровня.

Фото Пресс-службы Северо-восточного межрегионального управленния