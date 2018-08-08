В Дергачевской колонии осужденные состязались на турнике и брусьях (ФОТО)

В исправительном учреждении провели День физкультуры
Кака сообщает пресс-служба Криминально-исполнительной службы, в государственном учреждении «Дергачиеская исправительная колония (№ 109)» был организован День физкультуры и здоровья.
В спортивном зале учреждения состоялись соревнование, в ходе которого осужденные подтягивались на турнике, отжимались на брусьях и от опоры, выполняли силовые упражнениях со штангой.
Участники соревнований обнаружили большое стремление к победе, высокое мастерство и спортивную подготовку.
По набранных баллам победу одержал осужденный Павел.
Представители администрации учреждения поздравили победителя и участников соревнований за активное участие в спортивной жизни учреждения.
Начальник учреждения Иван Буров заметил, что физическое воспитание является не только средством развития физического состояния лица, но и дополнительной формой поддержки нормального психологического уровня.
Фото Пресс-службы Северо-восточного межрегионального управленния
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