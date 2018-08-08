Из Харьковской колонии теперь будут выходить фрезеровщики, токари и сварщики (ФОТО)

В 43-й колонии появились новые направления подготовки осужденных
В Харьковской исправительной колонии (№ 43) начались занятия в Учебном центре.
Теперь в нем будут обучать осужденных профессии фрезеровщикв. Группа состоит из 15 осудженых. Срок учебы составляет 6 месяцев.
Обучающиеся в Учебном центре имеют возможность получить профессионально-техническое образование по таким профессиям как фрезеровщик, токарь, электрогазосварщик и станочник деревообрабатывающих станков.
По окончании учебы и получения диплома осужденные трудоустраиваются на производстве.
Как отметил заместитель начальника учреждения Сергей Погорелый, получение профессии остается приоритетным направлением в процессе ресоциализации осужденных. Всего с начала года получили профессии 60 человек.
Начните утро с освежающего душа – и тогда весь день пройдет в тонусе. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
влажн.:
давл.:
ветер: