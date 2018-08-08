08.08.2018 17:19

Из Харьковской колонии теперь будут выходить фрезеровщики, токари и сварщики (ФОТО)

В 43-й колонии появились новые направления подготовки осужденных



kvs.gov.ua

В Харьковской исправительной колонии (№ 43) начались занятия в Учебном центре.

Теперь в нем будут обучать осужденных профессии фрезеровщикв. Группа состоит из 15 осудженых. Срок учебы составляет 6 месяцев.

Обучающиеся в Учебном центре имеют возможность получить профессионально-техническое образование по таким профессиям как фрезеровщик, токарь, электрогазосварщик и станочник деревообрабатывающих станков.

По окончании учебы и получения диплома осужденные трудоустраиваются на производстве.

Как отметил заместитель начальника учреждения Сергей Погорелый, получение профессии остается приоритетным направлением в процессе ресоциализации осужденных. Всего с начала года получили профессии 60 человек.