У осужденных Холодногорской колонии - новые бани (ФОТО)

Прошел ремонт банно-стирального комплекса колонии
С целью улучшения коммунально-бытовых условий содержания осужденных, установлено новое современное оборудование, две промышленных стиральных машины, две бытовые, гладильный каток, который значительно облегчает и ускоряет процесс стирки.
Обустроены отдельный вход и выход.
Проведена замена инженерных коммуникаций, помещения общей площадью 637 кв.м, облицовывают керамической плиткой, установлено 16 единиц металопластикових окон и дверей.
На настоящее время банно-стиральный комплекс оборудован всеми необходимыми помещениями, кабинетом фельдшера для досмотра осужденных и парикмахерской.
Как отмечает начальник учреждения Марк Маркин, наличие надлежащих бытовых условий у осужденных - это уверенный шаг к Европейским требованиям содержания.
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