Главная Новости Власть У осужденных Холодногорской колонии - новые бани (ФОТО)
08.08.2018  17:56   

У осужденных Холодногорской колонии - новые бани (ФОТО)

Прошел ремонт банно-стирального комплекса колонии


kvs.gov.ua

С целью улучшения коммунально-бытовых условий содержания осужденных, установлено новое современное оборудование, две промышленных стиральных машины, две бытовые, гладильный каток, который значительно облегчает и ускоряет процесс стирки.

Обустроены отдельный вход и выход.

Проведена замена инженерных коммуникаций, помещения общей площадью 637 кв.м, облицовывают керамической плиткой, установлено 16 единиц металопластикових окон и дверей.

На настоящее время банно-стиральный комплекс оборудован всеми необходимыми помещениями, кабинетом фельдшера для досмотра осужденных и парикмахерской. 

Как отмечает начальник учреждения Марк Маркин, наличие надлежащих бытовых условий у осужденных - это уверенный шаг к Европейским требованиям содержания.

Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  колония, осужденные, харьков, бани
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Власть Из Харьковской колонии теперь будут выходить фрезеровщики, токари и сварщики (ФОТО) 08.08 Власть В Дергачевской колонии осужденные состязались на турнике и брусьях (ФОТО) 06.08 Власть Под Харьковом осужденные помогли местным жителям в борьбе с пожарами (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове во время пуска тепла будут созданы аварийные коммунальные службы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 