08.08.2018 17:20

Город работает над решением проблемы с инсулинами

Проект решения о выделении из городского бюджета средств на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом будет рассмотрен 22 августа на сессии Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

Об этом после заседания исполнительного комитета Харьковского горсовета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



По ее словам, на сегодняшний день в Харькове сложилась непростая ситуация с обеспечением препаратами инсулинозависимых больных. В частности, между городом и Министерством здравоохранения Украины возникли разногласия в вопросе финансового обеспечения закупки инсулина. Так, целевая госсубвенция, выделенная для Харькова на закупку инсулинов в 2018 году, составила 22,9 млн грн, что позволяет обеспечить только 32% всех больных сахарным диабетом в Харькове. Всего же, по словам вице-мэра, для решения этой проблемы городу необходимо 65 млн грн.



«Это не мы посчитали. Есть электронный реестр, есть количество людей, есть дозы, которые они получают и прочее. Ту субвенцию, которую город получил, мы распределили так, чтобы, в первую очередь, были стопроцентно обеспечены инсулином дети, на 70% – студенты, а уже оставшиеся взрослые – на 30-32%, в зависимости от помесячного распределения», – отметила Светлана Горбунова-Рубан.



С марта городская власть ведет переписку с министерством с просьбой выделить дотацию в размере 22,7 млн. В свою очередь, по мнению МОЗ, недостающие средства на закупку инсулинов город должен изыскать из местного бюджета.



«Пришло разъяснение из Минздрава, в котором нам говорят, что, в связи с децентрализацией, мы должны взять на себя эти расходы. Также они ссылаются на 2 ст. Закона «О местном самоуправлении». Однако эта статья обязывает органы местного самоуправления решать вопросы местного характера. Что касается обеспечения людей инсулином – это всегда была государственная проблема, потому что на территории страны живут люди, страдающие сахарным диабетом, и их всех должны обеспечить инсулином», – подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Кроме того, в Минздраве аргументируют отказ выделить деньги в связи с расхождением в цифрах, ссылаясь на то, что в Харькове якобы гораздо меньше больных, чем зафиксировано в реестре.



«Мы подготовили проект решения на сессию с просьбой о выделении нам хоть какой-то суммы денег, которая помогла бы закрыть эту проблему на какое-то время. Мы все-таки надеемся, что на государственном уровне сработают наши сигналы и возникнет понимание, что государство должно поддержать этот вопрос и выделить средства», – подчеркнула вице-мэр.



На сегодняшний день в Харькове проживает 7698 инсулинозависимых, в том числе 345 детей и 37 студентов.