Город работает над решением проблемы с инсулинами

Проект решения о выделении из городского бюджета средств на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом будет рассмотрен 22 августа на сессии Харьковского городского совета.
Об этом после заседания исполнительного комитета Харьковского горсовета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, на сегодняшний день в Харькове сложилась непростая ситуация с обеспечением препаратами инсулинозависимых больных. В частности, между городом и Министерством здравоохранения Украины возникли разногласия в вопросе финансового обеспечения закупки инсулина. Так, целевая госсубвенция, выделенная для Харькова на закупку инсулинов в 2018 году, составила 22,9 млн грн, что позволяет обеспечить только 32% всех больных сахарным диабетом в Харькове. Всего же, по словам вице-мэра, для решения этой проблемы городу необходимо 65 млн грн.
«Это не мы посчитали. Есть электронный реестр, есть количество людей, есть дозы, которые они получают и прочее. Ту субвенцию, которую город получил, мы распределили так, чтобы, в первую очередь, были стопроцентно обеспечены инсулином дети, на 70% – студенты, а уже оставшиеся взрослые – на 30-32%, в зависимости от помесячного распределения», – отметила Светлана Горбунова-Рубан.
С марта городская власть ведет переписку с министерством с просьбой выделить дотацию в размере 22,7 млн. В свою очередь, по мнению МОЗ, недостающие средства на закупку инсулинов город должен изыскать из местного бюджета.
«Пришло разъяснение из Минздрава, в котором нам говорят, что, в связи с децентрализацией, мы должны взять на себя эти расходы. Также они ссылаются на 2 ст. Закона «О местном самоуправлении». Однако эта статья обязывает органы местного самоуправления решать вопросы местного характера. Что касается обеспечения людей инсулином – это всегда была государственная проблема, потому что на территории страны живут люди, страдающие сахарным диабетом, и их всех должны обеспечить инсулином», – подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.
Кроме того, в Минздраве аргументируют отказ выделить деньги в связи с расхождением в цифрах, ссылаясь на то, что в Харькове якобы гораздо меньше больных, чем зафиксировано в реестре.
«Мы подготовили проект решения на сессию с просьбой о выделении нам хоть какой-то суммы денег, которая помогла бы закрыть эту проблему на какое-то время. Мы все-таки надеемся, что на государственном уровне сработают наши сигналы и возникнет понимание, что государство должно поддержать этот вопрос и выделить средства», – подчеркнула вице-мэр.
На сегодняшний день в Харькове проживает 7698 инсулинозависимых, в том числе 345 детей и 37 студентов.
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