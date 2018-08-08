За год в центрах админуслуг Харькова обслужили 88 тысяч предпринимателей

Предприниматели могут обращаться в любое территориальное подразделение и решать все необходимые вопросы.
Быстро, удобно, без очередей, давки и толкотни. Уже год, как услуги по регистрации бизнеса предоставляют во всех, без исключения, центрах админуслуг. Ранее предпринимателей принимали на Московском проспекте.
Владимир Билык, посетитель Регионального центра услуг:
«Там были узкие коридоры, много людей, дышать нечем. Здесь просторнее. Для частных предпринимателей распределено по всему Харькову, то есть каждый район имеет свой ЦНАП, где физические лица-предприниматели могут оформить все, что им нужно».
Наталья Путинцева, посетительница Регионального центра услуг:
«Очень неудобно было, что до обеда была подача документов, после обеда выдача, то здесь и без перерыва, и целый день тебя примут в любое время. Мне стало легче и территориально, и морально, и работники очень достойно себя ведут, очень дружелюбные. Красивый ремонт, условия хорошие».
Также для предпринимателей в Региональном центре организовали прием специалистов фискальной службы. Его посещают больше всего, как и центр на Гимназической набережной. Вообще, рассказывают в профильном Департаменте горсовета, за год центры предоставления админуслуг приняли более восемьдесят восемь тысяч физических и юридических лиц.
Виктория Китайгородская, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка:
«Концепция подбора услуг по открытию бизнеса, так называемый «быстрый старт», включает целый спектр услуг. Например, в Региональном центре и других центрах можно получить консультацию по виду деятельности, зарегистрировать бизнес, получить разрешительные документы, получить электронную цифровую подпись, а также здесь можно получить консультации, подать отчеты субъектам предоставления услуг таким, как фискальная служба».
Всего в центрах предоставления админуслуг представлены пятидесяти пяти услуг разрешительного характера.
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