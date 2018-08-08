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08.08.2018  19:02   

Водитель, в машине которого погибла 17-летняя девушка, получил реальный срок

Три года лишения свободы и два – лишения водительских прав – таков приговор после апелляции прокуратуры.


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Авария со смертельным исходом произошла в мае 2017 года. Нетрезвый житель одного из сел Сахновщинского района не справился с управлением автомобилем. ВАЗ съехал с дороги и врезался в электроопору. В машине, кроме водителя, находилась , в котором, кроме водителя, 17-летняя пассажирка. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.

Решением Сахновщинского районного суда области 30-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Суд первой инстанции назначил ему наказание с условным сроком. Однако прокурор не согласился с такой позицией, в связи с чем была подана соответствующая апелляционная жалоба.

Апелляционный суд области поддержал позицию прокуратуры и назначил для виновника смертельного ДТП наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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