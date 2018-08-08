Водитель, в машине которого погибла 17-летняя девушка, получил реальный срок

Три года лишения свободы и два – лишения водительских прав – таков приговор после апелляции прокуратуры.
Авария со смертельным исходом произошла в мае 2017 года. Нетрезвый житель одного из сел Сахновщинского района не справился с управлением автомобилем. ВАЗ съехал с дороги и врезался в электроопору. В машине, кроме водителя, находилась , в котором, кроме водителя, 17-летняя пассажирка. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.
Решением Сахновщинского районного суда области 30-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Суд первой инстанции назначил ему наказание с условным сроком. Однако прокурор не согласился с такой позицией, в связи с чем была подана соответствующая апелляционная жалоба.
Апелляционный суд области поддержал позицию прокуратуры и назначил для виновника смертельного ДТП наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.
Начните утро с освежающего душа – и тогда весь день пройдет в тонусе. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
влажн.:
давл.:
ветер: