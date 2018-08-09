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09.08.2018  11:16   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Татьяну Таукешеву

9 августа заслуженный экономист Украины Татьяна Таукешева отмечает день рождения


city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 9 августа, поздравил с днем рождения заслуженного экономиста Украины, Почетного гражданина города Харькова Татьяну Таукешеву.

«Ваше активное участие в жизнедеятельности города и умение реализовывать поставленные задачи, направленные на развитие Харькова, заслужили уважение коллег и харьковчан.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов и достижений.

Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и преумножатся мгновения радости», - сказано в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, таукешева
 
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