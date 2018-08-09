Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Татьяну Таукешеву

9 августа заслуженный экономист Украины Татьяна Таукешева отмечает день рождения
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 9 августа, поздравил с днем рождения заслуженного экономиста Украины, Почетного гражданина города Харькова Татьяну Таукешеву.
«Ваше активное участие в жизнедеятельности города и умение реализовывать поставленные задачи, направленные на развитие Харькова, заслужили уважение коллег и харьковчан.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов и достижений.
Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и преумножатся мгновения радости», - сказано в поздравлении городского головы.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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