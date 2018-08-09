Cуд по делу Кернеса в Полтаве продолжится 10 августа

Очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса назначено на 10 августа в Киевском райсуде Полтавы.
Об этом сообщается на официальном сайте суда.
Начало заседания в 10.00.
«Судья (Андрей Антонов – прим.ред.) в 10:00 выйдет из совещательной комнаты. Что будет, или это будет приговор, или решение, нам неизвестно. Но завтра в 10 он выйдет из совещательной комнаты, всех участников процесса вызвали в судебное заседание», – рассказала UA Харьков судья-спикер Киевского райсуда Полтавы Любовь Васильева.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: