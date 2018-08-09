09.08.2018 14:02

Cуд по делу Кернеса в Полтаве продолжится 10 августа

Очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса назначено на 10 августа в Киевском райсуде Полтавы.



// Городской Дозор

Об этом сообщается на официальном сайте суда.



Начало заседания в 10.00.



«Судья (Андрей Антонов – прим.ред.) в 10:00 выйдет из совещательной комнаты. Что будет, или это будет приговор, или решение, нам неизвестно. Но завтра в 10 он выйдет из совещательной комнаты, всех участников процесса вызвали в судебное заседание», – рассказала UA Харьков судья-спикер Киевского райсуда Полтавы Любовь Васильева.