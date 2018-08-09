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09.08.2018  14:02   

Cуд по делу Кернеса в Полтаве продолжится 10 августа

Очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса назначено на 10 августа в Киевском райсуде Полтавы.


// Городской Дозор

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Начало заседания в 10.00.

«Судья (Андрей Антонов – прим.ред.) в 10:00 выйдет из совещательной комнаты. Что будет, или это будет приговор, или решение, нам неизвестно. Но завтра в 10 он выйдет из совещательной комнаты, всех участников процесса вызвали в судебное заседание», – рассказала UA Харьков судья-спикер Киевского райсуда Полтавы Любовь Васильева.

Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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