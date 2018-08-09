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09.08.2018  15:57   

Харьков первым в Украине начал проект «Smart Сity UA»

В создании системы «умного города» Харьков будет сотрудничать с компанией «Vodafone Украина».


// city.kharkov.ua

9 августа Харьковский городской совет и компания «Vodafone Украина» начали совместную работу над проектом «Smart Сity UA». Меморандум о сотрудничестве подписали городской голова Геннадий Кернес и генеральный директор компании Ольга Устинова.

Стороны договорились о том, что Харьков будет использовать возможности скоростного интернета и другие технологии «Vodafone Украина» для развития транспорта, административных услуг, безопасности, защиты экологии и другого. Харьковчане с помощью телефона смогут проходить административные процедуры, пользоваться электронным расписанием общественного транспорта и оплачивать проезд в нем, бронировать парковки, отслеживать оформление документов, контролировать электронные очереди. Городской совет получит такие инфраструктурные возможности: на транспорте - управление в режиме реального времени светофорами, пешеходными переходами; в энергетике - оперативное и экономное управление освещением и источниками альтернативной энергии; в сфере безопасности - цифровую систему мониторинга дорожного движения и криминогенной ситуации, а также срочного оповещения населения. Первые результаты харьковчане смогут увидеть в 2020 году.

«Vodafone» работает в 80 странах, и мы гордимся возможностью использовать весь накопленный в «Smart Сity» опыт на базе такого мегаполиса, как Харьков, - сказала Ольга Устинова перед подписанием меморандума. - Цифровая платформа проекта находится в Германии и сертифицирована по самым высоким стандартам безопасности. Мы имеем договоренности с ведущими производителями смартфонов, и они подтверждают перспективы пилотного проекта в Харькове», - отметила она.

Геннадий Кернес подчеркнул, что Харьков уже начал внедрять принципы «умного города».

«Сделав первые шаги в административных услугах и на транспорте, мы оценили плюсы такого подхода и хотим пройти этот путь полностью, как, например, в Сингапуре или Токио. Я благодарю «Vodafone» и нашу команду, впереди много работы», - сказал городской голова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  меморандум, smart сity ua, кернес, харьков
 
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