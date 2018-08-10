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10.08.2018  10:13   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В пятницу, 10 августа, в Киевском райсуде Полтавы запланировано очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Напомним, 10 июля судья Андрей Антонов удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Сегодня в 10.00 он должен выйти из совещательной комнаты и огласить решение.

9.00 Возле здания Киевского райсуда Полтавы усилены меры безопасности. Территорию оградили металлическим забором. Здание охраняют несколько десятков сотрудников полиции. На входе у всех проверяют сумки. На кордоне – полицеские с металлоискателями и собаками. К зданию продолжать прибывать представители СМИ. Участники судебного процесса пока не приехали.

9.20 Прибыл Геннадий Кернес, охранники, которые проходят по делу как подозреваемые, и ряд защитников.

9.30 Через главный вход зашли: Дмитрий Маринин, представители антикорупционного блока, один из мужчин представился полицейским – помощником народного депутата.

Также приехал один из потерпевших – Сергей Ряполов.

Возле здания суда собрались активисты, установили колонку, держат в руках плакаты.

9.36 Прибыли представители ОБСЕ.

Маринин в микрофон заявил, что в Полтаву приехали около 30 мирных ребят, чтобы поприсутствовать на заседании суда. Часть активистов прошли к главному входу, часть стоит возле зоны проверки – устроили небольшой пикет с плакатами и выступлениями.

У одного из активистов во время проверки нашли оружие. Скорее всего, это травмат. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов.

Полицеские завели мужчину в здание для выяснения личности, проверки наличия документов на оружие, после чего сообщили, что оружие на время процесса у него заберут.

9 .55 Митинг окончился.

Второго потерпевшего – Александра Кутянина – пока нет. Как сообщил Ряполов, второй потерпевший не приехал, потому что на работе. Добавил, ездить в Полтаву очень затратно, не каждый может себе это позволить.

10.12 Активисты зашли в здание суда, стоят в коридоре.

СМИ, адвокаты городского головы, Геннадий Кернес и его охранники находятся в зале заседания.

Ожидают начала заседания.

Семь активистов пустили в зал суда. Остальные будут на втором этаже смотреть видеоконференцию.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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