Дело Кернеса закрыто

Суд принял решение о прекращении производства по делу Харьковского городского головы Геннадий Кернеса.
Такое решение огласил судья Андрей Антонов на сегодняшнем заседании в Киевском суде Полтавы.
Дело закрыто в связи с неявкой стороны гособвинения 7 раз подряд. Суд признал это как отказ стороны обвинения от обвинительного акта и принял решение о прекращении производства.
«10 августа судьей Киевского районного суда Полтавы Андреем Антоновым дело по обвинению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, сотрудника МВД Виталия Блинника и охранника Евгения Смицкого объявлено закрытым в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Решение может быть обжаловано в течение 7 дней», – написал Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.
Напомним, Геннадий Кернес и двое его охранников обвинялись в том, что во время событий на Евромайдане 25 января 2014 года избили в Харькове двух активистов – Александра Кутянина и Сергея Ряполова
Сам Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что не совершал инкриминируемых ему преступлений и называет это дело «политически мотивированным» со стороны его давнего оппонента, а ныне министра внутренних дел Арсена Авакова. Кернес также сказал, что у следствия нет фото-, видео- или аудиоматериалов, а среди доказательств у стороны обвинения – только слова потерпевших.
Следствие длилось год, 2 марта 2015 года следователи Генпрокуратуры объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины.
26 марта Генпрокуратура передала в в Дзерджинский районный суд Харькова суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников. Затем слушания перенести в Киевский районній суд Полтавы.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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