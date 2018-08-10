10.08.2018 12:49
Батон с наркотиком обнаружили в харьковской колонии (ФОТО)
Пресечена попытка пронести запрещенный предмет
kvs.gov.ua
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, благодаря профессионализму сотрудников в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 пресечена попытка доставки накрткотиков в колонию.
Так, во время досмотра посылки, поступившей на имя заключенного Б. от гражданки К., внутри хлебобулочного изделия было обнаружено и изъято белое порошкообразное вещество неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.