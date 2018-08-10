Главная Новости Власть Батон с наркотиком обнаружили в харьковской колонии (ФОТО)
10.08.2018  12:49   

Батон с наркотиком обнаружили в харьковской колонии (ФОТО)

Пресечена попытка пронести запрещенный предмет


kvs.gov.ua
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, благодаря профессионализму сотрудников в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 пресечена попытка доставки накрткотиков в колонию.
 
Так, во время досмотра посылки, поступившей на имя заключенного Б. от гражданки К., внутри хлебобулочного изделия было обнаружено и изъято белое порошкообразное вещество неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.
 
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  колония, наркотики, харьков
 
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