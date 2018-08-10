22 августа - сессия Харьковского городского совета

В повестке дня - 51 вопрос
Двадцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 22 августа в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня - 51 вопрос и «Разное».
Начало сессии - в 10:00.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажн.:
давл.:
ветер: