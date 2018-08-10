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10.08.2018  13:16   

22 августа - сессия Харьковского городского совета

В повестке дня - 51 вопрос


city.kharkov.ua

Двадцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 22 августа в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня - 51 вопрос и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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