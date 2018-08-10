10.08.2018 13:24

Геннадий Кернес: Я ждал оправдательный приговор

За три с половиной года судебного процесса в зале заседания не прозвучало ни одного доказательства по делу.



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Так Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал решение суда.

«Если честно, я ждал оправдательный приговор. Почему оправдательный – потому что на протяжении трех с небольшим лет в этом судебном зале мы могли видеть всех свидетелей и всех, кто хотел доказать что-либо. Ни один свидетель ничего не сказал, доказательств не было. Поэтому и в поведении прокуратуры, по-моему, прослеживается: мол, лучше пусть так, чем оправдательный приговор», – сказал он.

Напомним, производство по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, сотрудника МВД Виталия Блинника и охранника Евгения Смицкого объявлено закрытым в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Так суд оценил сситематическую неявку прокуроров на назначенные заседания.

Геннадий Кернес еще раз отметил, что дело против него было сфальцифицировано.

«Это все фальсификация, я это говорил неоднократно и могу доказать, что это фальсификация, с учетом всех за и против. Вы мне только на один вопрос ответьте: как я, человек публичный, которого знает весь город Харьков, буду делать что-то, чтобы в дальнейшем меня кто-то опознавал и так далее?» – спросил мэр.

Также Геннадий Кернес еще раз обратил внимание на отсутствие каких-либо доказательств обвинения. «Месяц прошел с того дня, как это случилось. И месяц они жили вместе в Киеве, пользовались современной мобильной техникой. Они могли себя хотя бы сфографировать, показать, насколько они были побиты, повреждения и так дальше. Никто этого не сделал. Поэтому у них нет ничего: ни фотодоказательств, ни видео, ни доказательств словесных, ничего. Есть просто их показания и показания Геращенко и Васильева со слов Ряполова и Кутянина», – прокоментировал он.

По словам мэра, возможна подача апелляции со стороны защиты. «Я думаю, мы тоже будем смотреть с точки зрения всего текста (постановления – прим. ред.), а уже в процессе его изучения будем говорить, удовлетворены или нет, какие нормы действующего законодательства были привлечены для решения этого вопроса», – сказал Геннадий Кернес.