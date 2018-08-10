Адвокаты Кернеса прокомментировали постановление суда: это действительно соломоново решение

Такие решения не являются стандартными, они не принимаются довольно часто. Но на сегодняшний день нет оснований считать, что оно необосновано.
Об этом заявил адвокат Андрей Цыганков, представляющий защиту Кернеса на суде в Полтаве.
«На сегодняшний день принят не приговор, а решение в виде постановления, которым судья закрыл производство по делу, признав факт отказа от поддержания обвинения стороной обвинения.
Скажу сразу: еще месяц назад, увидев блокирование судебного разбирательства, мы стали поднимать вопрос, что это фактически отказ от обвинения. Это была однозначная позиция защиты, заявленная в в письменном виде. И суд пригнял часть аргументов защитыќ, – сообщил Цыганков.
Адвокат отметил, что в сложившейся ситуации ожидал услышать именно такое решение, так как он лично заявлял ходатайство о признании отказа прокуратуры от обвинения на третью или четвертую неявку обвинения на заседание суда.
В то же время, по словам Цыганкова, защита надеялась доказать в суде оправдательный приговор. «Мы многое для этого сделали, установили отсутствие доказательств, установили ненадлежащие доказательства. Добились того, что процесс происходил в соответствии с нормами УПК, относительно допроса свидетелей, защита обеспечил отсутствие давления на свидетелей, который происходил, чтобы спрашивали они в соответствии с процессуальным законодательством, а не как хочется генеральной прокуратуре. И прежде всего мы установили личную заинтересованность лица, представлявшая здесь государственное обвинение, в необоснованном обвинительном уклоне следствия», – сказал он.
«Единственное, чисто по человечески можем констатировать, что это такое соломоново решение, которое, по нашему мнению, принято с учетом реальных обстоятельств. Если посмотреть, что происходило с нашим клиентом во время этих заседаний, проблемы создавали для его состояния здоровья, по это время он был вынужден дважды лечиться, и это была позиция защиты. Которая кстати не отрицалась стороной обвинения. И понимание того, что в течение значительного времени, когда приезжала сторона защиты и не видела здесь сторону обвинения, это действительно пытка в сложившихся обстоятельствах. Вообще приезды в Полтаву, которые были по нашему мнению спрогнозированы стороной обвинения, – это вопрос личного отношения, какой-то мести, в данном случае, нашему клиенту. По нашему мнению, безосновательное, вина не доказана», – добавил адвокат.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
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