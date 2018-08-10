10.08.2018 15:33

Адвокаты Кернеса прокомментировали постановление суда: это действительно соломоново решение

Такие решения не являются стандартными, они не принимаются довольно часто. Но на сегодняшний день нет оснований считать, что оно необосновано.



// Городской Дозор

Об этом заявил адвокат Андрей Цыганков, представляющий защиту Кернеса на суде в Полтаве.

«На сегодняшний день принят не приговор, а решение в виде постановления, которым судья закрыл производство по делу, признав факт отказа от поддержания обвинения стороной обвинения.

Скажу сразу: еще месяц назад, увидев блокирование судебного разбирательства, мы стали поднимать вопрос, что это фактически отказ от обвинения. Это была однозначная позиция защиты, заявленная в в письменном виде. И суд пригнял часть аргументов защитыќ, – сообщил Цыганков.

Адвокат отметил, что в сложившейся ситуации ожидал услышать именно такое решение, так как он лично заявлял ходатайство о признании отказа прокуратуры от обвинения на третью или четвертую неявку обвинения на заседание суда.

В то же время, по словам Цыганкова, защита надеялась доказать в суде оправдательный приговор. «Мы многое для этого сделали, установили отсутствие доказательств, установили ненадлежащие доказательства. Добились того, что процесс происходил в соответствии с нормами УПК, относительно допроса свидетелей, защита обеспечил отсутствие давления на свидетелей, который происходил, чтобы спрашивали они в соответствии с процессуальным законодательством, а не как хочется генеральной прокуратуре. И прежде всего мы установили личную заинтересованность лица, представлявшая здесь государственное обвинение, в необоснованном обвинительном уклоне следствия», – сказал он.

«Единственное, чисто по человечески можем констатировать, что это такое соломоново решение, которое, по нашему мнению, принято с учетом реальных обстоятельств. Если посмотреть, что происходило с нашим клиентом во время этих заседаний, проблемы создавали для его состояния здоровья, по это время он был вынужден дважды лечиться, и это была позиция защиты. Которая кстати не отрицалась стороной обвинения. И понимание того, что в течение значительного времени, когда приезжала сторона защиты и не видела здесь сторону обвинения, это действительно пытка в сложившихся обстоятельствах. Вообще приезды в Полтаву, которые были по нашему мнению спрогнозированы стороной обвинения, – это вопрос личного отношения, какой-то мести, в данном случае, нашему клиенту. По нашему мнению, безосновательное, вина не доказана», – добавил адвокат.