10.08.2018 17:28

Девять вариантов развития районов Харькова рассмотрели на градсовете

Новые территории планируют развивать в части Новобаварского, Московского, Киевского, Слободского и Холодногорского районов.



// Городской Дозор

Планы развития районов разрабатывали на протяжении последних трех лет, сообщила исполняющий обязанности директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана Екатерина Пилявская.



Планы предусматривают, что в разных частях этих районов можно построить жилые дома, детские сады, торгово-развлекательные центры, спортплощадки, благоустроить территории, озеленить улицы, обустроить места отдыха.



«Мы функционально спланировали присоединенные территории, старались зарезервировать места для социальной инфраструктуры – школ, детсадов, других объектов - на сложившейся застройке, а уже в существующей застройке изменили функциональное назначение территорий», - рассказала Екатерина Пилявская.



Так, например, в северной части Киевского района, ближе к Окружной дороге, запроектировано строительство домов коттеджного типа с приусадебными участками 0,05-0,1 га, детских садов, объединенных с начальной школой.



Как отметила архитектор Татьяна Поливанова, город нуждается в новых территориях для строительства жилья, и планы как раз подразумевают размещение частной застройки, где человек сможет построить себе дом. Кроме того, новые участки нужны воинам АТО, их семьям, а социальное жилье - большому количеству людей, стоящих в очереди на получение квартир.



«Тенденция развития Генерального плана города Харькова – это глобальное развитие жилищного строительства и всех вспомогательных, обслуживающих объектов. Город определяет, где можно разместить жилую застройку, чтобы она была оснащена бытовыми учреждениями, учреждениями образования, правильной дорожно-транспортной сетью», - рассказала Татьяна Поливанова.



В части Слободского района, ограниченной пр. Льва Ландау, ул. Ньютона, садовым обществом «Тракторостроитель» и территорией аэропорта, запроектировано строительство многоэтажных домов, складских зон, учебных учреждений, спортивных и торговых объектов, новых улиц. В Холодногорском районе, на территории, ограниченной улицами Заречной и Набережной, пер. Бурлацким, предусматривается строительство открытых автостоянок для жителей ближайших домов и сотрудников предприятий, подземных и многоэтажных паркингов. В части Московского района, ограниченной ул. Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Родниковой, возможно строительство новых многоэтажных домов и развитие транспортной инфраструктуры.



Как отметила Екатерина Пилявская, сегодня градсовет даст свои рекомендации касательно планов развития территорий, потом необходимо будет получить соответствующие заключения разных государственных органов, а следующим этапом будет их утверждение решением исполнительного комитета Харьковского городского совета.