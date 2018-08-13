Главная Новости Власть За платными парковками в Харькове будет следить автоматика
13.08.2018  14:01   

За платными парковками в Харькове будет следить автоматика

Автоматизированную систему контроля оплаты стоимости услуг по паркованию транспортных средств планируют внедрить в Харькове.


// city.kharkov.ua

Новая система позволит контролировать соблюдение правил остановки транспорта, стоянки, парковки. Она будет аккумулировать информацию о поступлении оплаты за парковку, а также предусматривает фото- и видеофиксацию правонарушений, сообщила заместитель директора Департамента территориального контроля Юлия Агафонова.

«Решение, которое мы выносим на сессию, дает возможность разработать эту систему, определяет порядок и условия ее внедрения на территории города», - отметила Юлия Агафонова и сообщила, что пока специалисты определяют, сколько необходимо поставить специальных автоматов по городу.

Такую автоматизированную систему рекомендует внедрять на территории населенных пунктов Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы паркования транспортных средств», который начнет действовать с 27 сентября

Решение о внедрении системы на ближайшую сессию городского совета, которая состоится 22 августа, подготовлено Департаментом территориального контроля, Департаментом инфраструктуры и Департаментом регистрации.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парковка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.07 Дороги и транспорт Возле открывающегося памятника Гурченко запретят парковку транспорта 02.06 Дороги и транспорт В субботу запретили парковку возле парка Горького 07.05 Дороги и транспорт 8-9 мая на некоторых улицах Харькова будет запрещена парковка
 
 

Видео

Полтавська битва в справі Геннадія Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 