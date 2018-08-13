13.08.2018 14:01

За платными парковками в Харькове будет следить автоматика

Автоматизированную систему контроля оплаты стоимости услуг по паркованию транспортных средств планируют внедрить в Харькове.



// city.kharkov.ua

Новая система позволит контролировать соблюдение правил остановки транспорта, стоянки, парковки. Она будет аккумулировать информацию о поступлении оплаты за парковку, а также предусматривает фото- и видеофиксацию правонарушений, сообщила заместитель директора Департамента территориального контроля Юлия Агафонова.

«Решение, которое мы выносим на сессию, дает возможность разработать эту систему, определяет порядок и условия ее внедрения на территории города», - отметила Юлия Агафонова и сообщила, что пока специалисты определяют, сколько необходимо поставить специальных автоматов по городу.

Такую автоматизированную систему рекомендует внедрять на территории населенных пунктов Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы паркования транспортных средств», который начнет действовать с 27 сентября

Решение о внедрении системы на ближайшую сессию городского совета, которая состоится 22 августа, подготовлено Департаментом территориального контроля, Департаментом инфраструктуры и Департаментом регистрации.