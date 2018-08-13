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13.08.2018  17:52   

Совет судей считает, что осуждать решение судьи по делу Кернеса недопустимо

Совет судей Украины считает недопустимыми высказывания о неправосудности решения Киевского районного суда города Полтавы от 10 августа о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников до вынесения решения судом высшей инстанции.


//ua1.com.ua

Совет судей принял соответствующую резолюцию во время внеочередного заседания в понедельник, 13 августа, передают Українськi Новини.

В ходе заседания члены Совета судей отметили, что несогласие с каким-либо решением суда является поводом для обращения в апелляционную или кассационную инстанцию, при этом высказывания о незаконности, неправосудности решения суда недопустимы до вынесения решения по соответствующему вопросу судом высшей инстанции.

Так, член Совета судей Андрей Жук заявил, что недовольство в адрес судей часто выражает проигравшая сторона, сообщает интернет-издание UA1.

«Публичная правовая оценка действий судьи до того, как решение суда будет пересмотрено в апелляционном или кассационном порядке, по моему мнению, является недопустимым и не согласуется с принципом независимого суда. Те публичные высказывания прокурора с решением Совета судей недопустимы», - сообщил Андрей Жук .

Совет судей рекомендовал официальным лицам уделять внимание публичным высказываниям, добавив, что заблаговременное признание виновных нарушает презумпцию невиновности, действующей в Украине.

В свою очередь глава Совета судей Олег Ткачук добавил, что высказывания о  неправосудности решения суда о закрытии дела экс-мэра Харькова не единичны и подобные высказывания относительно тех или иных судебных решений еще до рассмотрения исков в апелляционной и кассационной инстанциях позволяют себе и представители правоохранительных органов, и политики различных уровней власти.

По мнению членов Совета судей, подобная ситуация угрожает независимости судебной системы.

Об этом ранее сообщал и Харковский городской голова Геннадий Кернес. «Надеюсь, участники этого высокого собрания детально смогут разобраться в сложившейся ситуации и по факту победит Верховенство Права. Уверен также, что никто и ничем не может и не должен угрожать судьям, добиваясь от них того или иного решения. Лучше всех это понимают сами судьи», – написал он на своей странице в Facebook.

Согласно резолюции, Совет судей предлагает обеспечить пристальный общественный контроль за рассмотрением апелляционного иска прокуратуры по делу Кернеса и призвал СМИ принять активное участие в освещении судебных заседаний.

Также Совет призвал собрания судей различных судов до 14 сентября предоставить свои выводы относительно затягивания рассмотрения дел и неявки сторон на судебные заседания, чтобы качественно проанализировать сложившуюся ситуацию и обсудить ее с прокурорскими и адвокатскими объединениями.

Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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