14.08.2018 12:14

Выполнение строительных работ в Харькове и области – постпраздничный отчет

К профессиональному Дню строителя в 2018 г. предприятиями Харькова и области выполнено строительных работ на сумму 5019,4 млн.грн.



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День строителя отмечается во второе воскресенье августа уже 25 раз.

В юбилейный для харьковских строителей день по информации, опубликованной облстатом : индекс строительной продукции в январе-июне в 2018 г. сравнительно с январем-июнем в 2017 г. представлял 106,5%. Рост объемов строительства осуществлялся, в первую очередь за счет капиталовложений в городскую инфраструктуру Харькова.

Харьковчанам стала привычной картина активно работающих строй площадок.

Новое строительство, реконструкция и техническая переоснастка представляли 84,7% от общего объема выполненных строительных работ,

На капитальный и текущий ремонты старых харьковских домов ко Дню строителя было потрачено 8,2% и 7,1%, соответственно.

Причем Харьков выполнил не рамного больше строительных работ, чем область – всего 54% от общей суммы капиталовложений. Активное освоение средств, полученных от децентрализации местными органами власти получает свое реальное воплощение.

В основном строительство касалось жилищного строительства ( + 18%) по сравнению с темпами прошлого года). Но и нежилое строительство прибавило по сравнению с прошлым годом почти 9%.

В инфраструктурные проекты сумма вложений была практически равна прошлогодней. Однако, учитывая возросшие обемы сумм на капитальные ремонты, следукт говорить о более эффективном использовании и обновлении действующей инфраструктуры города и области.

В целом, строители Харьков и области подошли к профессиональному празднику как общерегиональные лидеры по Украине. Средне-учетное количество штатных работников в сфере строительства по области в июне в 2018 г. составили 17,6 тыс. лиц. Среднемесячная заработная плата одного штатного работника отрасли представляла 9 396 грн. – что существенно выше среднеукраинской.