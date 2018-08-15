15.08.2018 10:22

Вор, разбиравший железнодорожные рельсы, получил полтора года тюрьмы

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



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В течение февраля-апреля 2018 года ранее судимый лозовчанин 8 раз «наведывался» в одной и той же железнодорожной участка.

Мужчина с помощью лома разбирал пути и похищал специальные подкладки, которые объединяли рельсы. Вор выходил «на дело» исключительно в утренние часы.

Всего злоумішленник похитил железнодорожного имущества на несколько тысяч гривен.



Приговором Лозовского горрайонного суда области 35-летний мужчина признан виновным по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно). Вору присудили 1,5 года лишения свободы.