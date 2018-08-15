Вор, разбиравший железнодорожные рельсы, получил полтора года тюрьмы

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
В течение февраля-апреля 2018 года ранее судимый лозовчанин 8 раз «наведывался» в одной и той же железнодорожной участка.
Мужчина с помощью лома разбирал пути и похищал специальные подкладки, которые объединяли рельсы. Вор выходил «на дело» исключительно в утренние часы.
Всего злоумішленник похитил железнодорожного имущества на несколько тысяч гривен.
Приговором Лозовского горрайонного суда области 35-летний мужчина признан виновным по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно). Вору присудили 1,5 года лишения свободы.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: