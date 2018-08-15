Главная Новости Власть Грабители в балаклавах, ворвавшиеся в частный дом на Холодной Горе, будут ждать суда за решеткой
15.08.2018  14:35   

Грабители в балаклавах, ворвавшиеся в частный дом на Холодной Горе, будут ждать суда за решеткой

По требованию прокуратуры суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в вооруженном разбое в балаклавах.


// Facebook

Ограбление произошло в конце июня текущего года.

Трое мужчин (1991 г.р., 1981 г.р., 1974 г.р.) в масках-балаклавах ворвались в один из частных домовладений в Холодногорском районе города и напали на хозяйку.

Один из злоумышленников схватил женщину за шею, другой угрожал пистолетом и требовал отдать сбережения и украшения.

Когда 50-летняя хозяйка все отдала, разбойники связали ей руки и ноги, заткнули рот кляпом.
 
Добычей злоумышленников стали 2 тысячи евро и золотые украшения (часы, цепочки, кольца и т.п.).
 
Через недель мужчин разоблачили и задержали.
 
В ходе обысков, проведенных с санкции суда, в домах подозреваемых обнаружили и изъяли пистолеты для отстрела резиновых пуль "ФОРД" и ПМ, патроны с металлическими пулями, золотые изделия, которые вынесли из дома, и часть денег.

Ленинский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №1 и выбрал для трех мужчин, подозреваемых в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Власть Вор, разбиравший железнодорожные рельсы, получил полтора года тюрьмы 08.08 Власть Водитель, в машине которого погибла 17-летняя девушка, получил реальный срок 07.08 Криминал и происшествия Внучек выращивал коноплю в деревне у дедушки
 
 

Видео

За ХНАТОБом строится новая дорога, которая соединит улицу Рымарскую и Клочковскую
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 