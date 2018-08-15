15.08.2018 14:35

Грабители в балаклавах, ворвавшиеся в частный дом на Холодной Горе, будут ждать суда за решеткой

По требованию прокуратуры суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в вооруженном разбое в балаклавах.



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Ограбление произошло в конце июня текущего года.

Трое мужчин (1991 г.р., 1981 г.р., 1974 г.р.) в масках-балаклавах ворвались в один из частных домовладений в Холодногорском районе города и напали на хозяйку.

Один из злоумышленников схватил женщину за шею, другой угрожал пистолетом и требовал отдать сбережения и украшения.

Когда 50-летняя хозяйка все отдала, разбойники связали ей руки и ноги, заткнули рот кляпом.



Добычей злоумышленников стали 2 тысячи евро и золотые украшения (часы, цепочки, кольца и т.п.).



Через недель мужчин разоблачили и задержали.



В ходе обысков, проведенных с санкции суда, в домах подозреваемых обнаружили и изъяли пистолеты для отстрела резиновых пуль "ФОРД" и ПМ, патроны с металлическими пулями, золотые изделия, которые вынесли из дома, и часть денег.

Ленинский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №1 и выбрал для трех мужчин, подозреваемых в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.