Грабители в балаклавах, ворвавшиеся в частный дом на Холодной Горе, будут ждать суда за решеткой

По требованию прокуратуры суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в вооруженном разбое в балаклавах.
Ограбление произошло в конце июня текущего года.
Трое мужчин (1991 г.р., 1981 г.р., 1974 г.р.) в масках-балаклавах ворвались в один из частных домовладений в Холодногорском районе города и напали на хозяйку.
Один из злоумышленников схватил женщину за шею, другой угрожал пистолетом и требовал отдать сбережения и украшения.
Когда 50-летняя хозяйка все отдала, разбойники связали ей руки и ноги, заткнули рот кляпом.
Добычей злоумышленников стали 2 тысячи евро и золотые украшения (часы, цепочки, кольца и т.п.).
Через недель мужчин разоблачили и задержали.
В ходе обысков, проведенных с санкции суда, в домах подозреваемых обнаружили и изъяли пистолеты для отстрела резиновых пуль "ФОРД" и ПМ, патроны с металлическими пулями, золотые изделия, которые вынесли из дома, и часть денег.
Ленинский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №1 и выбрал для трех мужчин, подозреваемых в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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