15.08.2018 18:20

В ХОГА состоялся круглый стол по применению законодательства о госслужбе

Участниками мероприятия стали руководители служб управления персоналом структурных подразделений ХОГА и райгосадминистраций области.



Креглый сто в ХОГА

Разъяснения по актуальным законодательных вопросов в сфере государственной службы специалистам предоставили представители Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

«Это уже третий подобный круглый стол, который происходит при участии специалистов Передача в регионах. Первые два состоялись в городе Луцк и во Львове. Каждый месяц мы посещаем областные центры Украины, чтобы сформировать единый подход к применению законодательства о государственной службе. Планируем охватить этой работой все регионы Украины », - пояснил директор департамента контроля и взаимодействия с органами власти Передача Дмитрий Трипольский.

«Есть актуальные вопросы, на которые и сегодня, к сожалению, не имеет однозначного четкого ответа. Чтобы выяснить, как применять нормы законодательства сегодня, и, возможно, узнать, какие нас ждут в ближайшее время изменения в законодательстве, в нашем мероприятии принимают участие специалисты центрального аппарата Передача », - отметил начальник Межрегионального управления Нацдержслужбы в Харьковской и Сумской областях Виктор Моложавый.

Среди вопросов, которые рассмотрели во время круглого стола, - дисциплинарная ответственность государственных служащих, порядок проведения конкурса на замещение должностей государственной службы, оценки результатов служебной деятельности государственных служащих и тому подобное.