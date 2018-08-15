В ХОГА состоялся круглый стол по применению законодательства о госслужбе

Участниками мероприятия стали руководители служб управления персоналом структурных подразделений ХОГА и райгосадминистраций области.
Разъяснения по актуальным законодательных вопросов в сфере государственной службы специалистам предоставили представители Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
«Это уже третий подобный круглый стол, который происходит при участии специалистов Передача в регионах. Первые два состоялись в городе Луцк и во Львове. Каждый месяц мы посещаем областные центры Украины, чтобы сформировать единый подход к применению законодательства о государственной службе. Планируем охватить этой работой все регионы Украины », - пояснил директор департамента контроля и взаимодействия с органами власти Передача Дмитрий Трипольский.
«Есть актуальные вопросы, на которые и сегодня, к сожалению, не имеет однозначного четкого ответа. Чтобы выяснить, как применять нормы законодательства сегодня, и, возможно, узнать, какие нас ждут в ближайшее время изменения в законодательстве, в нашем мероприятии принимают участие специалисты центрального аппарата Передача », - отметил начальник Межрегионального управления Нацдержслужбы в Харьковской и Сумской областях Виктор Моложавый.
Среди вопросов, которые рассмотрели во время круглого стола, - дисциплинарная ответственность государственных служащих, порядок проведения конкурса на замещение должностей государственной службы, оценки результатов служебной деятельности государственных служащих и тому подобное.
Также во время круглого стола Дмитрий Трипольский сообщил собравшимся об изменениях в Закон Украины о государственной службе, которые приобретают силу 28 августа и будет связанные с правительственным законопроектом о защите права ребенка на надлежащее содержание (то есть, уплате алиментов). В частности, было отмечено, что с вступлением в силу соответствующих изменений на должность государственной службы категории А или Б не сможет вступить лицо, имеющее задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев со дня предъявы документа к принудительному исполнению. Также лица, претендующие на должности госслужбы соответствующих категорий, должны подавать заявление об отсутствии задолженности по алиментам, а задолженность за 12 месяцев становится причиной увольнения госслужащего.
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Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
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