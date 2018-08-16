16.08.2018 12:19

Сало, фаршированое смартфоном, найдено в харьковской колонии (ФОТО)

Этот запрещенный «деликатес» был умело выявлен и не попал в руки осужденного



kvs.gov.ua

Как сообщает Кримнально-исполнительная служба, благодаря умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.



Так, при досмотре посылки, поступившей осужденному Б. от гражданки Б., в куске сала, был обнаружен и изъят мобильный телефон, сим-карта и зарядное устройство, в овсяных хлопьях - сухие дрожжи.



По факту изъятия был составлен протокол об административном правонарушении и проводится проверка.