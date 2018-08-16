Сало, фаршированое смартфоном, найдено в харьковской колонии (ФОТО)

Этот запрещенный «деликатес» был умело выявлен и не попал в руки осужденного
Как сообщает Кримнально-исполнительная служба, благодаря умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.
Так, при досмотре посылки, поступившей осужденному Б. от гражданки Б., в куске сала, был обнаружен и изъят мобильный телефон, сим-карта и зарядное устройство, в овсяных хлопьях - сухие дрожжи.
По факту изъятия был составлен протокол об административном правонарушении и проводится проверка.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: