Главная Новости Власть Сало, фаршированое смартфоном, найдено в харьковской колонии (ФОТО)
16.08.2018  12:19   

Сало, фаршированое смартфоном, найдено в харьковской колонии (ФОТО)

Этот запрещенный «деликатес» был умело выявлен и не попал в руки осужденного


kvs.gov.ua

Как сообщает Кримнально-исполнительная служба, благодаря умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.

Так, при досмотре посылки, поступившей осужденному Б. от гражданки Б., в куске сала, был обнаружен и изъят мобильный телефон, сим-карта и зарядное устройство, в овсяных хлопьях - сухие дрожжи.

 По факту изъятия был составлен протокол об административном правонарушении и проводится проверка.

Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  сало, смартфон, харьков, запрет, обнаружен
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.02 Общество Украинцам грозит дефицит сала 31.03 Общество Перед майскими взлетят в цене свинина и сало 25.09 Власть Россиян будут пускать в Украину по античумным коврикам
 
 

Видео

Харьков готов к отопительному сезону на 87%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 