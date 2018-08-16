16.08.2018 16:01

За убийство в рождественскую ночь харьковчанина приговорили к 8,5 годам лишения свободы

29-летний ранее судимый харьковчанин признан виновным в убийстве сожительницы.



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Убийство произошло в ночь на Рождество 2018 года. Во время праздничного застолья сожители поссорились. Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и начал наносить многочисленные удары женщине. В целом он ударил ножом свою жертву 14 раз. От кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.



На суде убийца заявил, что не помнит обстоятельств совершенного за большого количества выпитого.



Приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова харьковчанина признали виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Мужчине присудили 8,5 лет лишения свободы.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.