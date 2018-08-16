16.08.2018 16:51

Геннадий Кернес: Город должен участвовать в жизни «Турбоатома»

16 августа харьковский городской голова Геннадий Кернес провел выездной прием на ОАО «Турбоатом».



// Городской Дозор

«Турбоатом» – не только одно из крупнейших предприятий Харькова, но и одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, на котором осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. И все это лежит на плечах более трех с половиной тысяч сотрудников, простых харьковчан.



К ним сегодня и приехал Харьковский городской голова Геннадий Кернес со своей командой. Чтобы на своем выездном приеме не только выслушать наболевшие вопросы заводчан, но и найти пути для их решения.

Среди 65 заявителей, которые ненадолго оставили свои рабочие места, и Светлана Гречкина. У нее к Геннадию Кернесу сразу несколько вопросов, и, говорит, еще до встречи с мэром один из них уже был решен.



«Я проживаю в 602 микрорайоне и транспорт – 19 и 20 тролейбус – нерегулярно ездил. Вот в час пик было очень сложно добраться до работы. Мне к 7 часам на работу, поэтому боялась опоздать, переживала. Бывало, до моста троллейбус доезжал и все. Приходилось пешком идти на работу. Но после заявления все хорошо. Сейчас прекрасно транспорт ездит. Можно как и на работу, так и с работы нормально доехать», – рассказала старший инспектор по кадрам Светлана Гречкина.



И таких вопросов, касающихся пересмотра следования и интервала движения как троллейбусов, так и автобусных маршрутов, в заявлениях к Геннадию Кернесу с десяток. Все связаны между собой. Поскольку проблемные маршруты проходят через мост по проспекту Льва Ландау, который сейчас на капремонте.

Заместители и руководители профильных департаментов отчитываются, всеми направлениями уже занялись. Движение некоторых уже нормализовали, другие будут курсировать по графику сразу после завершения работ.

Главный же блок вопросов, которые сформировали в своих заявлениях заводчане, – обновление парков и улучшение коммунального хозяйства.



«В первую очередь, я ему очень благодарна, так как я уже неоднократно к нему обращаюсь. Он мне всегда помогает. Сегодня обращалась по ремонту подъезда, а также по установке рядом с домом лежачих полицейских. Так как рядом школа и детские сады. Мне пообещали: в течение года все будет исполнено. Всегда был положительный ответ. Я обращалась к нему 8 лет назад по ремонту кровли, нам сделали. А 4 года назад обращалась с вопросом по оздоровлению ребенка, также мне была предоставлена путевка для лечения моего ребенка. Очень рады, что у нас есть такой мэр. Спасибо ему большое», – делится инженер Александра Умных.



Все вопросы, очерченные заводчанами в обращениях к мэру, соответствующие службы уже приняли к работе. Часть ремонтов, отметил мэр, будет проведена уже до конца года, другие внесут в титульные списки на следующий год.



«Мы с вами не первый год и не первый раз приходим на славный «Турбоатом» для встречи с его работниками. Нам обозначают проблемы – мы обязаны их решить. Многие проблемы найдут свое решение в 2019 году. Соответственно, все департаменты и управления должны записать в планы своих работ, что в 2019 году они будут делать по тем обещаниям, которые были даны сегодня. Я считаю, что «Турбоатом», завод, помогает своим работникам, но и город со своей стороны тоже должен участвовать в жизни завода», – сказал Геннадий Кернес.