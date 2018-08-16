16.08.2018 17:24

Современный центр помощи бездомным скоро откроется в Харькове

До конца августа в Харькове планируют открыть после реконструкции Центр реинтеграции для бездомных, который находится на улице Мира, 102.



// Городской Дозор

Почти год в центре продолжались работы, ведь здание было построено еще в 1946 году, требовало капремонта и немалых капиталовложений.

Немецкая компания поддержала идею Харькова и приняла участие в реализации этого проекта, чтобы создать все условия для пребывания людей без определенного места жительства и тех, кто вышел из мест лишения свободы.

Об этом рассказала на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам охраны здоровья и соцзащиты вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.



«Там запланирована и будет работать мужская ночлежка на 30 койко-мест, женская на 10 и общежитие для лиц, вышедших из мест лишения свободы. Мы планировали вообще до Нового года ремонт этот закончить. Но когда строители это здание тронули, оказалось, ничего из этого не получится, потому, что за что ни возьмись, необходимы дополнительные действия и средства. Первый бюджет этого проекта был 10 миллионов с копейками, а окончательный, на который мы вышли, – 11,7 миллионов гривен, это то, что вложила немецкая компания GIZ. Сегодня мы заканчиваем оформление пакета документов по приёму в эксплатацию этого здания», – рассказала Светлана Горбунова-Рубан.