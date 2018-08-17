17.08.2018 12:02

Женщина, пытавшаяся подорвать знак УПА в Молодежном парке, пойдет под суд

Прокуратура закончила досудебное расследование и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении женщины, которая планировала террористический акт в Молодежном парке Харькова.



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44-летней харьковчанке, которую задержали 23 июня этого года при попытке дистанционно привести в действие взрывчатку, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, ношение и передача другому лицу взрывчатых веществ).



По данным следствия, женщина еще в начале года была завербована представителями Российской Федерации. Постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Кроме того, с целью согласования и координации дальнейших действий она несколько раз выезжала в Россию.



К совершению преступления обвиняемый готовилась заранее. Как установило следствие, она приобрела и некоторое время хранила дома тротиловую шашку. Затем нашла человека, который на основе этой шашки изготовила самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона.



Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленницы помешали сотрудники Службы безопасности Украины.



Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемая находится под стражей. Согласно санкции статьи ей грозит до 10 лет лишения свободы.