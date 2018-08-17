17.08.2018 13:01

Депутаты готовятся к сессии городского совета. На повестке дня десятки вопросов

Прежде чем вынести вопрос на сессию горсовета, проекты решений рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских комиссий. Всего на повестке дня – десятки вопросов жизнедеятельности города во всех направлениях.



// Городской Дозор

На этот раз большинство вопросов, рассматриваемых на заседаниях постоянных депутатских комиссий, касаются прекращения или возобновления соглашений аренды земли, удлинения сроков возведения объектов и тому подобные.

Кроме того, есть и вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. Так, предлагается внести изменения в программу энергосбережения и повышения энергоэффективности жилищного фонда города Харькова.



«Вносятся формулировки в уточнение по тексту программы, исключаются из коммунальной собственности и на балансе КП «Жилкомсервис» и излагается положение о порядке софинансирования для выполнения работ по энергоэфективности в новой редакции. Там будет более упрощённый механизм с точки зрения заключения договоров между совладельцами и подрядными организациями», – рассказал директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Роман Нехорошков.



Предлагается внесение изменений и в городскую программу развития здравоохранения, смету которой необходимо увеличить почти на 98 миллионов гривен, из которых около двух миллионов – это остаток медицинской субвенции по итогам прошлого года и будут использованы на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом. А 96 миллионов – дополнительно выделенная субвенция для обеспечения населения первичной медпомощью, а также на ремонт детской поликлиники.



«300 тысяч дополнительно нам было выделено из государственного бюджета для городской детской поликлиники №15 для проведения капитального ремонта водоснабжения и водоотведения. И также прошу перераспределить средства внутри программы для подготовки к зиме в сумме 4616 тысяч, которые будут использованы на ремонтные работы, водоотведение, снабжения и кровель. Ещё часть этих денег пойдёт на открытие двух отделений первичной помощи населению по улице Доватора,7 и улице Академика Вальтера, 8 на Пятихатках», – рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета Юрий Сороколат.



Все эти вопросы после изучения и принятия депутатами будут вынесены на рассмотрение пленарной сессии горсовета, которая должна состояться 22 августа.