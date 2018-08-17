Главная Новости Власть Депутаты готовятся к сессии городского совета. На повестке дня десятки вопросов
17.08.2018  13:01   

Депутаты готовятся к сессии городского совета. На повестке дня десятки вопросов

Прежде чем вынести вопрос на сессию горсовета, проекты решений рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских комиссий. Всего на повестке дня – десятки вопросов жизнедеятельности города во всех направлениях.


// Городской Дозор

На этот раз большинство вопросов, рассматриваемых на заседаниях постоянных депутатских комиссий, касаются прекращения или возобновления соглашений аренды земли, удлинения сроков возведения объектов и тому подобные.

Кроме того, есть и вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. Так, предлагается внести изменения в программу энергосбережения и повышения энергоэффективности жилищного фонда города Харькова.

«Вносятся формулировки в уточнение по тексту программы, исключаются из коммунальной собственности и на балансе КП «Жилкомсервис» и излагается положение о порядке софинансирования для выполнения работ по энергоэфективности в новой редакции. Там будет более упрощённый механизм с точки зрения заключения договоров между совладельцами и подрядными организациями», – рассказал директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Роман Нехорошков.

Предлагается внесение изменений и в городскую программу развития здравоохранения, смету которой необходимо увеличить почти на 98 миллионов гривен, из которых около двух миллионов – это остаток медицинской субвенции по итогам прошлого года и будут использованы на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом. А 96 миллионов –  дополнительно выделенная субвенция для обеспечения населения первичной медпомощью, а также на ремонт детской поликлиники.

«300 тысяч дополнительно нам было выделено из государственного бюджета для городской детской поликлиники №15 для проведения капитального ремонта водоснабжения и водоотведения. И также прошу перераспределить средства внутри программы для подготовки к зиме в сумме 4616 тысяч, которые будут использованы на ремонтные работы, водоотведение, снабжения и кровель. Ещё часть этих денег пойдёт на открытие двух отделений первичной помощи населению по улице Доватора,7 и улице Академика Вальтера, 8 на Пятихатках», – рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета Юрий Сороколат.

Все эти вопросы после изучения и принятия депутатами будут вынесены на рассмотрение пленарной сессии горсовета, которая должна состояться 22 августа.

Тэги:  депутаты, сессия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Власть В Харькове соберутся депутаты из 31 страны Европы 06.04 Власть «Відродження» поддержала идею перечислить однодневную зарплату на помощь жителям Балаклеи 21.12 Власть Депутат городского совета досрочно сложил депутатские полномочия
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел выездной прием на "Турбоатоме"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 